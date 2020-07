FCIN1908 – Tonali, l’affare con l’Inter procede spedito. Ma smentito l’arrivo a Milano lunedì

Sandro Tonali è uno degli obiettivi principali dell’Inter per la prossima stagione. Il centrocampista del Brescia andrà con molta probabilità a rinfoltire il centrocampo di Antonio Conte, per mettere la rosa nelle condizioni di gestire al meglio i numerosi impegni. Il tecnico vuole essere protagonista su tutti i fronti. Per questo ha messo da subito le cose in chiaro: per Tonali ci sarà molto spazio durante l’anno, ma, considerate le grosse ambizioni dell’Inter, al giovane centrocampista spetterà una casacca da titolare fisso. All’ombra di calciatori con maggiore esperienza, avrà modo di crescere senza troppe pressioni e di far sbocciare definitivamente un talento già ampiamente lasciato intravedere con la maglia del Brescia.

Marotta e Ausilio lavorano per abbassare le pretese di Cellino e trovare un accordo prima possibile. Come appurato da Fcinter1908.it, la trattativa procede spedita. L’Inter i sente tranquilla e in pole, nonostante le interferenze dell’ultimo periodo. C’è molto ottimismo, non è escluso che la fumata bianca possa arrivare già la prossima settimana. Al momento dall’entourage non arrivano conferme sullo sbarco a Milano addirittura nella giornata di lunedì.