Sky – Bremer, oggi incontro interlocutorio tra il Torino e l’agente

Come è ormai noto Bremer lascerà il Torino questa estate e in prima fila per aggiudicarselo c'è l'Inter. Il club nerazzurro non ha ancora affondato il colpo con il club granata, intanto l'agente del calciatore è al lavoro per la cessione. A Skysport hanno spiegato che oggi c'è stato un incontro tra il procuratore del brasiliano e la società granata. Pare si sia trattato di un incontro interlocutorio e al momento non ci sono altre novità.