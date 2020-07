Inter, ora testa al Torino: contro i granata Conte cambia quattro pedine

Dovrebbero essere quattro le novità di formazione nell’Inter che affronterà lunedì il Torino, rispetto a quella scesa in campo a Verona ieri. I nerazzurri sono chiamati a rialzarsi dopo le deludenti prove degli ultimi turni per provare a migliorare la classifica. Tornano dalla squalifica D’Ambrosio e Bastoni, ma tra i due solo l’ex Parma dovrebbe essere in campo dal 1′, al posto di Godin. Sulla sinistra spazio a Biraghi al posto di Young, mentre in avanti torneranno sia Eriksen che Lautaro Martinez.

Questa la probabile formazione nerazzurra:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.