Genoa-Inter, fiducia a Eriksen. Torna Skriniar, nuova panchina per Brozovic. In attacco c’è la LuLa

L’Inter, dopo il pareggio con la Fiorentina, scenderà di nuovo in campo questa sera al Marassi contro il Genoa. La squadra di Nicola è a caccia di punti per rimanere in zona salvezza e, dopo il derby vinto con la Samp, arriva alla gara coi nerazzurri col morale alto. L’Inter, dopo il pareggio di ieri sera tra Milan e Atalanta, vuole vincere per riprendersi il secondo posto.

Conte pensa a qualche cambio rispetto alla gara di mercoledì. Fuori De Vrij, ci sarà Andrea Ranocchia al centro della difesa; ai suoi lati dovrebbero esserci Skriniar e Godin. Cambi anche sulle corsie laterali: Moses e Biraghi dovrebbero essere i favoriti. Probabile panchina per Brozovic; Borja Valero e Gagliardini agiranno in mediana. Sulla trequarti fiducia a Eriksen, in attacco Lukaku e Lautaro.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi: Eriksen; Lukaku, Lautaro

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Rovella, Schöne, Jagiello, Criscito; Pandev, Favilli