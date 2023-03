Dalmat: “Inter, esonerare Inzaghi sarebbe positivo. Serve un altro allenatore”

Nel corso dell' intervista concessa a Fcinter1908.it in esclusiva , l'ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat ha parlato anche di Simone Inzaghi e del suo futuro, che sembra meno incerto dopo il passaggio del turno in Champions League contro il Porto nel doppio confronto degli ottavi di finale.

Queste le sue considerazioni: "Merita la conferma? Per me no, credo un cambio sarebbe positivo. Ho rispetto per Inzaghi, è un buon allenatore, ma l'Inter merita e deve avere un allenatore di un livello più alto. Sulla panchina nerazzurra servono esperienza e carisma".