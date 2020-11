Inter, tre nomi per il dopo Handanovic: possibile scambio per l’erede dello sloveno

L’eredità di Samir Handanovic è un tema che in casa Inter cominciano a prendere in considerazione. La prossima stagione potrebbe essere quella giusta per l’avvicendamento tra i pali nerazzurri. Il Corriere dello Sport propone un focus su tre nomi in Serie A che sono entrati nel radar della società di viale della Liberazione: “Con un occhio, inevitabilmente, al bilancio nerazzurro e al materiale buono che l’Inter ha con sé per ammorbidire ogni richiesta: come nel caso di Juan Musso, l’argentino iper-valutato dall’Udinese. Il prezzo di oltre trenta milioni è fuori portata per le casse dell’Inter, l’Udinese è pronta a fare resistenza ma tra esuberi e giovani si può sempre trovare una via d’intesa nella trattativa. Musso continua ad avere addosso gli occhi delle big”.

Le alternative al portiere dell’Udinese non mancano: “L‘Inter ha sempre Radu in organico, altro giovane portiere che sta maturando all’ombra di Handanovic. Ma non perde di vista quanto la serie A sta sfornando. Non è una sorpresa Alessio Cragno, alla quarta stagione di seguito nel Cagliari”. Col Cagliari l’affare potrebbe includere una contropartita importante: “Già in estate l’Inter aveva pensato a uno scambio tra Cragno e Nainggolan. Offrendo una contropartita piuttosto gradita al club sardo, oltre a un conguaglio di una dozzina di milioni. Ma non si è andati fino in fondo”.