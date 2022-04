Inter, trovata formula per rinnovo di Handanovic e Perisic. In tre ai saluti

L'aggiornamento sui nuovi contratti che dovrebbero far proseguire il matrimonio tra l'Inter e i due calciatori

Archiviato il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, l' Inter è impegnata ora su più tavoli per blindare altri senatori dello spogliatoio. Si lavora in queste settimane con Milan Skriniar, in scadenza nel 2023, ma al momento ci sono altre due questioni più urgenti: Samir Handanovic e Ivan Perisic. Il motivo dell'urgenza? Entrambi, come noto, hanno un contratto che scade a giugno.

Come ribadisce anche Sport Mediaset, cresce l'ottimismo in casa nerazzurra per i rinnovi del portiere nerazzurro e dell'esterno croato. La formula dell''1+1' sembra quella giusta per confermare altri due senatori. Si dovrebbe procedere quindi con un contratto annuale e opzione per un ulteriore anno, compromesso tra la richiesta dei calciatori (biennale) e l'offerta iniziale del club. Vecino andrà via, così come i cileni, ai quali verrà riconosciuta la buonuscita. Sanchez intanto prova a mettere in difficoltà Inzaghi alle prese con la decisione di chi schierare al fianco di Dzeko con il Verona, considerando la squalifica di Lautaro.