Inter, crocevia derby: Inzaghi vuole mettere il turbo. Caicedo uomo in più per la volata

Il tecnico dell'Inter inizierà a preparare la sfida contro il Milan da domani e già per il derby avrà a disposizione il nuovo attaccante

"Caicedo potrebbe rappresentare per i nerazzurri l'uomo in più anche in considerazione delle reti messe a segno nel finale, in quella che può essere definita la "Zona Inter". I nerazzurri sono infatti la squadra che segna di più negli ultimi dieci minuti e il nuovo numero 88 ha dato spesso gioie a Inzaghi in extremis nell'avventura in biancoceleste. Inoltre Caicedo permetterà all'allenatore di lavorare con maggiore tranquillità. Grazie a lui l'Inter avrà più abbondanza in attacco, reparto nel quale attualmente l'unico giocatore a disposizione è Dzeko. Lautaro Martinez e Sanchez sono infatti impegnati con le rispettive Nazionali in Sudamerica nelle qualificazioni mondiali, mentre Correa è infortunato. 'Felipao' sarà dunque una pedina importante per la gestione delle rotazioni, da sfruttare anche a gara in corso", spiega Sky Sport.