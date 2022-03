Inter, turnover con la Salernitana. Sanchez dal 1′. Ballottaggio a centrocampo. Dimarco…

Archiviato il derby, la squadra di Inzaghi è già proiettata sulla gara contro la Salernitana

"Possibile il rilancio di Dimarco in difesa e potrebbe anche esserci un cambio in mezzo al campo per far rifiatare Calhanoglu : si giocano il posto Vecino e Gagliardini, considerato che Vidal giocherà ad Anfield. Per lo stesso motivo, sicura la presenza di Barella che con il Liverpool sarà squalificato".