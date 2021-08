Telegraph – Lukaku non vuole lasciare l’Inter, non se lo aspettava. Ma accetterà la cessione

Nuovi importanti aggiornamenti in arrivo direttamente dall'Inghilterra sul futuro di Big Rom: sono ore caldissime

Romelu Lukaku accetterà di tornare al Chelsea se i campioni d’Europa in carica decideranno di fare un’offerta choc all’Inter . Lo fa sapere il Telegraph in Inghilterra proprio in questi minuti. Dopo gli aggiornamenti arrivati tra ieri e oggi dall’Italia, anche oltremanica parlano degli sviluppi sull’asse Milano-Londra per il futuro di Big Rom.

Lukaku non si sarebbe aspettato di lasciare l’Inter in questa finestra di mercato ed è felice in nerazzurro, ma il Telegraph assicura che il giocatore sia pronto a tornare a Stamford Bridge. Il Chelsea sta preparando l’ultima offerta per Lukaku, con l’Inter che attende la nuova proposta del club inglese e spera arrivi prima del fine settimana. Il club di viale della Liberazione valuta circa 100 milioni di sterline il giocatore e i Blues non dovrebbero avere problemi a convincere l’attaccante una volta trovato l’accordo.