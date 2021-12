Tutto su Ginter: ruolo, doti, nazionale e non solo. L’Inter lo studia a zero

L'Inter si muove per un altro colpo a zero: dalla Germania può arrivare Matthias Ginter. Ecco il profilo completo

Alessandro Cosattini

Ieri Matthias Ginter ha annunciato il suo addio al Borussia Monchengladbach (oggi conta 165 presenze e 10 gol nel club). Il difensore tedesco al termine della stagione saluterà il Gladbach vista la scadenza del contratto al prossimo 30 giugno. Lo ha fatto con un post, attraverso Instagram. Parole che non sono passate inosservate in casa Inter, dove si segue il giocatore da molto vicino (il suo agente è lo stesso di Hakan Calhanoglu). Un profilo che piace per il rinnovamento difensivo previsto in estate nella rosa di Simone Inzaghi: da Aleksandar Kolarov (che può dire addio già a gennaio) ad Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, sono questi i nomi caldi in uscita. E Ginter, classe 1994, può fare al caso dei nerazzurri a parametro zero, per l’estate.

Ecco il profilo di Ginter tracciato da Sky Sport, per conoscere meglio il giocatore seguito dall’Inter: “Classe 1994, Matthias Ginter nasce addirittura come trequartista, prima di trasformarsi in difensore centrale nelle giovanili del Friburgo. Forte di testa e dotato di una buona tecnica, Ginter può giocare anche come centrocampista, rendendosi così duttile per occupare sia una delle tre posizione difensive nel 3-5-2 di Inzaghi, che eventualmente quella di mediano davanti alla difesa. Esordisce con la maglia del Friburgo il 21 gennaio 2012, diventando subito titolare e guadagnandosi (un po' a sorpresa) la convocazione di Loew ai Mondiali 2014 con la Nazionale tedesca: non giocherà nemmeno un minuto, ma diventerà comunque campione del mondo.

L'estate del 2014 è anche quella del passaggio al Borussia Dortmund, che appena 20enne lo acquista per circa 10 milioni di euro: dopo una prima stagione sotto la guida di Jurgen Klopp, l'anno successivo arriva Thomas Tuchel che lo trasforma in terzino destro e gli permette di realizzare ben 10 assist e 4 gol in un anno. Dopo la terza stagione ancora da titolare, passa al Borussia Monchengladbach nell'estate 2017. Torna a occupare il ruolo da difensore centrale e dopo i Mondiali 2018 diventa titolare anche in Nazionale, raccogliendo l'eredità di Hummels e Boateng. Anche agli ultimi Europei, in tutte e quattro le partite disputate dalla Nazionale di Loew scende in campo dal primo minuto. Dopo altri tre anni al Borussia Monchengladbach, è pronto per una nuova avventura, come da lui stesso annunciato. L'Inter lo studia da vicino”, si legge.