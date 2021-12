UFFICIALE – Ginter: “Ho deciso, lascio il Borussia”. L’Inter spinge: contatti in corso

Matthias Ginter lascia ufficialmente il Borussia Monchengladbach. Lo ha annunciato lo stesso giocatore sui social. E l'Inter c'è

"Dopo molte discussioni, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me fare questo passo, ma ho deciso di intraprendere un'altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i grandi tifosi nel cuore. Ora pensiamo alla seconda metà della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere gli obiettivi ancora possibili in questa stagione insieme".