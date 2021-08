Chi è Weghorst, caratteristiche e numeri dell’attaccante che piace all’Inter

La cerchia degli attaccanti seguiti dall'Inter si allarga. I nerazzurri interessati al giocatore del Wolfsburg

Gianni Pampinella

È iniziato il conto alla rovescia: due settimane e stop al mercato. Dopo un inizio in sordina, negli ultimi giorni il mercato potrebbe regalare una serie di colpi che potrebbero cambiare la fisionomia di molte squadre. All'Inter ne basterebbe uno, al massimo due se dovesse uscire un centrocampista (in quel caso il prescelto sarebbe Nandez), il tanto agognato attaccante. Dopo due anni in cui il reparto d'attacco dei nerazzurri si è retto solo su Lukaku e Lautaro, Marotta e Ausilio sono al lavoro per trovare la tessera mancante del puzzle nerazzurro. I nomi sono sempre quelli di Duvan Zapata, Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. Ma alla ristretta cerchia dei nomi per l'attacco, si è aggiunto quello di Wout Weghorst.

Il giocatore del Wolfsburg è reduce da una buona stagione: 25 gol e 9 assist in 41 partite. In Germania dal 2018, l'olandese ha segnato 65 gol in 122 partite e il costo del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Alto 197 centimetri, Weghorst fa della forza fisica la sua arma principale. Veloce e molto forte di testa, "è anche in grado di favorire l’inserimento senza palla dei compagni grazie all’ottima base tecnica e alle doti molto sottovalutate di passatore: 1.1 key passes a partita", sottolinea il portale bundesitalia.com.

È il classico numero 9 che non avrà un piede molto educato, ma è compensato dalla sua generosità. "Weghorst è un giocatore che non fa gruppo, ma che per il gruppo risulta fondamentale”, ricorda John Stegeman, suo tecnico all’Heracles Almelo. In allenamento dà sempre il massimo e pretende dai suoi compagni che facciano altrettanto, questo suo atteggiamento spesso lo ha portato ad avere alcuni scontri all'interno dello spogliatoio. Nato a Borne, piccolo comune olandese di 21 mila abitanti, il classe '92 inizia la sua carriera all'Emmen prima di passare all'Heracles Almelo e alla AZ.

Nel 2018 il passaggio al Wolfsburg in Bundesliga per 10 milioni di euro. Lì Weghorst esplode e colleziona numeri importanti: la sua media realizzativa è inferiore solo a quelle di Robert Lewandowski e Timo Werner, poi passato al Chelsea. Di certo la carriera dell'attaccante non fa gridare al miracolo, all'Inter servirebbe ben altro. Ma in una situazione complicata in cui i due principali obiettivi, Zapata e Correa, sono operazioni tutt'altro che semplici, quello di Weghorst è un nome da tenere a mente.