Inzaghi in conferenza: “Quattro giocatori fuori che ci aiuterebbero. Sanchez? Domani…”

"Snodo campionato? No, vittoria importante per dar seguito a quello che stiamo facendo. Mancano 22 partite che sono un'enormità. I ragazzi devono mettermi in difficoltà in allenamento. Nonostante grande alternanza abbiamo 4 giocatori fuori che ci aiuterebbero. Però lavorano bene e dobbiamo continuare così. Tifosi cantano la capolista se ne va? Se devo smorzare l'entusiasmo? È una squadra matura. Ai tifosi va fatto un ringraziamento, erano tantissimi. Bello vederli venire allo stadio, ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Sarà difficile per tutti qui all'Olimpico. Sanchez? Speriamo per la gara di Coppa Italia. Ha avuto un affaticamento nella rifinitura. Si è fermato dopo una ventina di minuti. Abbiamo valutato di non portarlo, avrebbe giocato la parte finale della gara ma proprio quella poteva compromettere le sue condizioni. Domani farà dei controlli, c'è fiducia", ha spiegato mister Inzaghi in conferenza stampa.