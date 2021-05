Il sorriso di Eriksen, l’ottimismo di Marotta, il progetto top: ora palla a Zhang

L'analisi di FcInter1908 su Inter-Udinese e sullo scudetto conquistato dai nerazzurri

Gianni Pampinella

Inter-Udinese, sono le 16:49 quando l'arbitro Manuel Volpi decreta la fine della gara. È in quel preciso momento che parte la festa nerazzurra. In mezzo al campo Samir Hadanovic riceve la coppa dello Scudetto e la alza in cielo. Rewind. È il 16 maggio del 2010, l'ora è pressoché quella, l'arbitro è Emidio Morganti, triplice fischio e Zanetti alza la coppa dello Scudetto al cielo. L'Inter ha atteso questo momento undici lunghissimi anni prima di rivivere emozioni uniche come vincere un campionato. Nel mezzo delusioni cocenti, cambi di proprietà, allenatori, giocatori inadeguati.

Poi finalmente la luce e i tifosi, quelli che più di tutti lo meritavano, possono urlare la loro gioia. L'Inter è tornata. In realtà sprazzi di grande squadra di erano visti l'anno prima quando Conte ha condotto la squadra al secondo posto a un punto dalla Juve e in finale di Europa League.

Adesso si gioca la partita più importante: confermare in blocco l'undici titolare e soprattutto convincere Conte. È qui che si decideranno le sorti dell'Inter perché confermare questa squadra insieme all'allenatore, significherebbe avere grosse chance di aprire un ciclo. Al termine della gara con l'Udinese, il vice Stellini è stato molto chiaro: "Quando hai a che fare con un allenatore top, i progetti devono essere di alto livello e devono restare in alto".

Nel pre partita Beppe Marotta ha parlato di " tanto ottimismo" sulla possibilità che Conte rimanga anche la prossima stagione. Dopo l'accordo con Oaktree per il finanziamento di 275 milioni, a Zhang convincere il tecnico: se sarà garantita la continuità del progetto non ci saranno problemi. Sarebbe un peccato smantellare un gruppo che in più di un'occasione ha dimostrato di essere unito e compatto, soprattutto nei momenti di difficoltà.

E poi c'è il sorriso di Christian Eriksen. Cinque mesi fa era fuori dal progetto, oggi è la faccia felice dell'Inter campione d'Italia. Non abbiamo ancora visto il vero Eriksen, ma in poco tempo il danese ha cancellato un'istantanea che ha fatto il giro d'Europa. Minuti finali di Inter-Bologna, il giocatore pronto a entrare in campo mentre le telecamere immortalano quello sguardo triste e smarrito come a chiedersi: "Chi me l'ha fatto fare?". Mesi dopo possiamo solo immaginare la risposta del centrocampista. Adesso è l'ora della festa. Forza Inter.