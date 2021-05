Marotta: “Siamo stati i più forti. Futuro Conte? Tanto ottimismo. Da domani…”

Le parole dell'ad nerazzurro: "Porto il tricolore con orgoglio: essere campioni non è banale ma essere i più bravi in Italia"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara con l'Udinese. Queste le sue parole: "E' una sensazione agrodolce: festeggiare è bellissimo ma purtroppo possiamo farlo parzialmente perché tanti tifosi sono fuori e non possono condividere con noi il fatto di alzare la coppa. Ci dispiace. Ogni vittoria è un momento di grande gioia, vincere con l'Inter in questo ciclo storico è indimenticabile: è frutto del sacrificio e di cultura del lavoro da parte di tutti, ha un valore smisurato. Porto il tricolore con orgoglio: essere campioni non è banale ma essere i più bravi in Italia. Incontro con Zhang? Io sono sempre ottimista, oggi vogliamo gustare questa giornata straordinaria: poi domani ci immergeremo nella nuova stagione facendo l'interesse dell'Inter ma anche nel rispetto di tutti i professionisti che ci lavorano. Tanto ottimismo".