Sky – Inter, riposa uno tra Brozovic e Barella. Ranocchia dal 1′? Ballottaggio in attacco

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione, dubbio in attacco tra Sanchez e Correa

Nell'allenamento di oggi Simone Inzaghi non ha sciolto tutti i dubbi in vista della sfida di domenica contro l'Udinese. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico ha provato diverse soluzione e un paio di dubbi se li porta nell'allenamento di domani. Rientra Dzeko e se dovesse decidere di far riposare Lautaro Martinez può giocare uno tra Correa e Sanchez.