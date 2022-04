Inter, ultimo tour de force: la differenza con quello di febbraio e l’obiettivo di Inzaghi

Ultimo tour de force stagionale con cinque sfide in 16 giorni tra campionato e Coppa Italia

Ultimo tour de force stagionale con cinque sfide in 16 giorni tra campionato e Coppa Italia. L'Inter si appresta ad affrontare il periodo più importante della stagione, in ballo ci sono seconda stella e secondo trofeo stagionale. "Dopo un breve periodo in cui la squadra ha potuto allenarsi in modo regolare, i nerazzurri tornano a fare i conti con un calendario fitto che li vedrà in campo praticamente ogni tre giorni tra il 15 aprile e l'1 maggio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L'obiettivo per Inzaghi è rispolverare l'Inter di novembre e dicembre. Fu il periodo di maggior brillantezza per la truppa di Inzaghi, che dimostrò di poter reggere ad alti ritmi anche sotto stress. I dolori sono arrivati dopo, a partire da febbraio, quando di fatto i nerazzurri hanno dovuto affrontare in media un impegno ogni quattro giorni fino all'ultima sosta per le nazionali di fine marzo. In quel frangente l'Inter di Inzaghi ha pagato il conto di un calendario fitto e senza pause, attraversando una crisi di risultati tradottasi in appena una vittoria in sette giornate".

"Oggi, all'alba dell'ultimo sforzo, il momento è certamente diverso, come diversi sono anche il carico di energie a disposizione e il grado di difficoltà degli impegni in programma. Ma rispetto al precedente tour de force condito da sfide di cartello contro Milan, Napoli, Liverpool (due volte) e Roma, stavolta il calendario è decisamente più agevole. Salvo i rossoneri in coppa e la Roma in campionato, i nerazzurri se la vedranno con avversari ampiamente alla portata. Basterà far girare gambe e testa, ignorando la spia della riserva accesa sul cruscotto della fuoriserie nerazzurra".

