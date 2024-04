Inter, un gol per scrivere la storia: Inzaghi ha gli specialisti anti-Diavolo

Gli ultimi cinque derby raccontano di una supremazia netta. L'Inter ha fatto un sol boccone del Milan ogni volta che l'ha incontrata di recente. Questo vuol dire solo che sa come farle male, non che lo farà a prescindere. Quindi bisogna rimanere concentrati e puntare su chi sa come colpire l'avversario. Lo farà Simone Inzaghi, consapevole delle armi a disposizione. Lo racconta il Corriere dello Sport: "L’Inter all’andata riuscì a farne 5, ma stavolta potrebbe bastarne uno soltanto per certificare una vittoria che vorrebbe dire ventesimo scudetto. Sono in tanti a sapere già come si fa, visto che nella rosa nerazzurra ci sono 9 giocatori che almeno una volta sono stati in grado di segnare un gol al Milan in una stracittadina o vestendo altre maglie".