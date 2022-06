Skriniar, volontà chiara: vuole restare. Il PSG offre 50 milioni, la risposta dell’Inter

È Milan Skriniar l'obiettivo numero uno del Paris Saint-Germain per la difesa: nella giornata di ieri è arrivata all'Inter una prima proposta informale da parte dei parigini, a testimonianza di un interesse quanto mai concreto. I nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport, hanno prontamente rifiutato: "Il club parigino, attraverso il nuovo responsabile dell'area sportiva Campos e il ds Antero, ha proposto 50 milioni per il cartellino di Skriniar. Non si è trattato di un'offerta ufficiale, messa nero su bianco, ma è questa la valutazione che è stata data per ora allo slovacco in scadenza nel 2023. L'Inter ha spiegato che il suo difensore costa 80 milioni. Se il Psg non affonderà il colpo, è pronta a rinnovargli il contratto portandolo dagli attuali 4 milioni (o poco meno) a quota 5 fino al 2026".