Inter, volata col vento in poppa. All’88’ la lezione da non dimenticare

L'analisi dopo la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi in casa dello Spezia

L' Inter contro lo Spezia ha fatto il suo dovere. Non vuol dire che sia stato agevole, perché su quel campo c'è chi in passato aveva già visto evaporare importanti speranze scudetto, ma ha sfoderato proprio la prestazione che ci si attendeva. Non sorprende quindi la prova di forza e carattere, perché le due vittorie da cui proveniva erano vento in poppa che ha inevitabilmente permesso al galeone nerazzurro di sbarcare in Liguria con le vele spiegate. Sulla carta a qualcuno poteva sembrare semplice battere la squadra di Motta, ma il compito più arduo per una big è proprio rispettare il pronostico. Ancor di più nell'ultimo scorcio di campionato. I nerazzurri sono tornati a brillare e a dettare i tempi della corsa scudetto. Chi vorrà iscriversi, dovrà per forza viaggiare col gas a martello tra le curve insidiose di questo finale di stagione.

Il gol di Maggiore è tocco di evidenziatore sulle raccomandazioni di Inzaghi ai propri ragazzi. Da qui alla fine non si potrà dare nulla per scontato, nemmeno quando ci si potrebbe sentire al riparo da qualsiasi insidia. La prodezza del capitano dello Spezia è assist che aiuta il tecnico a tenere sulla corda il gruppo. Coi piedi ben puntati per terra in vista di una settimana molto delicata. Il derby di Coppa Italia mette in palio, infatti, non soltanto la finale, ma anche una buona dose di certezze che i nerazzurri avevano perso proprio contro il Milan nello scontro di ritorno in campionato (e che per fortuna hanno ritrovato nella notte dello Stadium). La gara con la Roma, invece, sarà altro scontro col passato per tre punti tremendamente importanti.