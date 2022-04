Inzaghi: “Brozovic? Ecco cosa gli ho detto ieri. Bastoni? Dovrebbero essere crampi. Ora…”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine della vittoria in casa dello Spezia

Tre vittorie consecutive e l'Inter ritrova le certezze perse a febbraio e marzo. Al termine della gara vinta contro lo Spezia, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Siamo stati lucidi e sempre in partita, non era semplice. Abbiamo trovato una squadra in salute e uno stadio che li spingeva parecchio. Abbiamo fatto una partita organizzata, è una vittoria importante che volevamo per dare seguito alle ultime due vittorie. Oggi ci marcavano Brozovic, doveva abbassarsi Brozo in una costruzione a quattro o quando marcato doveva liberare il posto a Calhanoglu, sono stati molto bravi così come Barella".