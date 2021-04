TS – Inter, pericolo “braccino”: in pochi abituati a certe pressioni. E Conte…

I nerazzurri si avvicinano al traguardo scudetto, ma quasi nessuno si è mai ritrovato a competere per un titolo in carriera

"Il pallone che pesa come una palla medica. In questo periodo capita a chi si trova davanti alla montagna chiamata scudetto. Restando a latitudini nerazzurre, e senza andare a rivangare nel 5 maggio, i ricordi più recenti in tal senso riportano la mente al rigore sbagliato contro il Siena da Marco Materazzi (2-2, 11 maggio 2008) che avrebbe poi trasformato l’ultima partita, a Parma, in una finale: quel giorno, in un San Siro bardato a festa, sarebbe bastato vincere ma l’Inter - per la prima volta trovatasi spalla a spalla con un avversario (la Roma) dopo aver vinto per dispersione il primo campionato post-Calciopoli - riuscì nell’impresa di farsi rimontare due volte. E così finì a insulti (“Andate a lavorare”), che sostituirono i previsti festeggiamenti".