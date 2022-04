Inter-Verona, la probabile formazione: pronto Correa. Riecco De Vrij dal 1′

Al fianco di Edin Dzeko c'è in vantaggio Joaquin Correa, un suo fido scudiero di qualità in biancoceleste fino allo scorso anno

Solo i tre punti. C'è questo nella testa dell'Inter, che domani alle 18 contro il Verona dovrà dare continuità alla vittoria contro la Juventus e riprendere la corsa verso la seconda stella. Queste le probabili scelte di Simone Inzaghi per la gara, con Lautaro Martinez squalificato: "Al fianco di Edin Dzeko c'è in vantaggio Joaquin Correa , un suo fido scudiero di qualità in biancoceleste fino allo scorso anno. È probabile che l'argentino finisca per muoversi in posizione leggermente più arretrata rispetto al bosniaco, legando maggiormente con il centrocampo e in particolare con Hakan Calhanoglu.

Alexis Sanchez, comunque, si è allenato ed è pronto per un eventuale titolarità: in alternativa il suo contributo sarà certamente richiesto, soprattutto in caso di pericoloso stallo. Tornerà finalmente Stefan De Vrij in difesa nel posto che gli spetta, assente dalla trasferta di Liverpool dell'8 marzo, un mese fa esatto, mentre a sinistra potrebbe esserci ancora da aspettare per l'esordio da titolare di Robin Gosens: Ivan Perisic è in forma e dialoga con i compagni con il pilota automatico inserito, mentre il tedesco ha le carte in regola per stravolgere gli equilibri a gara in corsa", si legge.