Sky – Calhanoglu, certezza per Inzaghi. Inter-Verona: più Correa che Sanchez

Il centrocampista ha segnato un gol decisivo con la Juve ma si era fatto sentire anche contro il Milan e contro il Napoli

Dopo il gol pesante contro la Juventus una delle certezze di Simone Inzaghi è Calhanoglu anche per le prossime partite. È stato decisivo in 16 occasioni segnando 7 volte e con 9 assist. Il giocatore dell'Inter ha segnato col Milan, col Napoli, con la Roma e i bianconeri. Con il Verona sarà titolare in mezzo al campo insieme a Barella e Brozovic.

Sabato chi giocherà accanto a Dzeko, Sanchez o Correa? Al momento l'argentino è in vantaggio come sostituto di Lautaro, out per squalifica. Ma ci sono ancora l'allenamento di domani e il risveglio muscolare di sabato mattina. Davanti anche Perisic e Gosens dovrebbe essere ancora in panchina.