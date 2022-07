Bremer precisa richiesta tecnica di Inzaghi. A inizio settimana incontro tra Inter e Torino

"Anche prima di chiudere l’uscita dello slovacco, sempre a inizio settimana è previsto un vertice Inter-Toro per discutere di un giocatore valutato 50 milioni dai granata (offerta interista 30 più il giovane Casadei, ieri neanche in panchina): l’esito di questo incontro è guardato con attenzione soprattutto dalla Juve, che ha fatto passi verso il giocatore ma non ha mai parlato col Torino. Però sul tema, seppur senza fare nomi, Simone Inzaghi è entrato in tackle duro: «Per la difesa c’è in corso una trattativa importante e io sto spingendo ogni giorno affinché si chiuda…», ha detto alla fine di Inter-Monaco. Non l’ha presa alla larga: l’ingresso del brasiliano è una precisa richiesta tecnica, quasi una necessità per assorbire l’addio di Skriniar, e proprio con questi presupposti i nerazzurri vedranno il Toro", spiega La Gazzetta dello Sport.