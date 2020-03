Inter, stretta finale per Vertonghen: decisivo l’intervento di Lukaku, accordo a un passo

L’Inter è sempre più vicina a Jan Vertonghen: il difensore belga, in scadenza di contratto con il Tottenham, è il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per completare il proprio reparto arretrato e dare ad Antonio Conte una valida alternativa ad Alessandro Bastoni, al momento l’unico centrale mancino presente in rosa.

Decisiva, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe stata l’opera di convincimento di Romelu Lukaku, suo compagno di Nazionale: “Su Vertonghen – anche grazie all’intercessione di Romelu Lukaku – l’Inter ha iniziato a muoversi quando ha capito che l’intenzione del belga era proprio quella di lasciare il Tottenham (suffragata dal fatto che José Mourinho abbia iniziato a cercare un suo sostituto). Per il belga si lavora a un biennale con opzione“.