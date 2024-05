Sky – Inter, via libera e volontà di Barella di rinnovare. Lautaro dovrà decidere, Dumfries…

Il punto di Sky Sport su rinnovi e mercato dell’ Inter in vista della sessione estiva. Sono giornate importanti in Viale della Liberazione, ecco le novità da Andrea Paventi a Sky Sport. “Dubbi sul rinnovo di Inzaghi non ce ne sono: c’è sia la volontà dell’allenatore che della nuova proprietà. Ieri si sono conosciuti, settimana prossima è atteso il CdA e poi ci sarà l’incontro con Tulio Tinti e si arriverà all’accordo per il rinnovo.

Barella è nel terzetto di rinnovi prioritari, con Inzaghi e Lautaro Martinez. Saranno gli agenti a lavorare, ma c’è il via libera e la volontà di Barella di arrivare all’accordo. Per Lautaro c’è da lavorare, la richiesta è importante, ma anche la volontà del club e dunque farà la differenza la volontà di Lautaro Martinez alla fine. Da capire se per Dumfries, in scadenza nel 2025, ci saranno i presupposti per il rinnovo o se bisognerà intervenire anche sulla fascia destra”, ha spiegato.