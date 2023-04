Inter, è Vicario il nome se parte Onana: “Per prenderlo basterebbero…”

Le voci di mercato su André Onana continuano a moltiplicarsi e il dovere dell'Inter è quello di non farsi trovare impreparata e di avere già sottomano l'eventuale erede. E, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il nome prescelto è già chiaro a tutti: "Il colloquio pre-partita della scorsa settimana al Carlo Castellani di Empoli tra il vicedirettore sportivo Dario Baccin e Guglielmo Vicario ha ricordato a tutti che il portiere dei toscani è in cima all'eventuale lista dei desideri dell'Inter.

Solo nel caso in cui partisse Onana, quindi, la dirigenza nerazzurra approfondirebbe il discorso con i papabili sostituti come il 26enne di Udine. Per arrivare a Vicario dovrebbe bastare il reinvestimento di circa la metà dei proventi della cessione del camerunese, ma non sarà certo l'unico candidato alla porta interista", conclude la Rosea.