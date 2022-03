Inter, Vidal: “Il mio capitolo europeo può chiudersi. Sogno il Flamengo”

Le parole del cileno: "Il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto con il Flamengo, lottare per la Libertadores"

Speriamo che sia presto, se l'allenatore o la dirigenza mi vogliono, ci sarà un avvicinamento e io farò tutto il possibile per arrivarci. Il mio capitolo europeo si può chiudere. Non so se è il momento, ma se dovesse succedere, il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto con il Flamengo, lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions League in Europa. Se vado là è per continuare a lottare ed essere un giocatore importante.