Parma-Inter, Vidal scalpita: “Possibile sorpresa. A lasciargli il posto non sarebbe Eriksen”

Dopo alcune partite ai box, Arturo Vidal è abile e arruolabile per Parma-Inter. E scalpita dalla voglia di giocare. Antonio Conte potrebbe lanciarlo nella mischia, ma con una possibile sorpresa. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, a lasciargli il posto potrebbe non essere Christian Eriksen:

"Ma c’è un altro cileno che scalpita per rientrare ed è Arturo Vidal. Brozovic l’indiziato a lasciargli il posto, con Eriksen in regia. Altrimenti Arturo punterà l’Atalanta, dove i suoi muscoli e la sua esperienza saranno necessari per superare lo scoglio più duro del prossimo futuro. L’Inter vuole andare in fuga e non voltarsi più indietro".