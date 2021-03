Retroscena Conte: “Arrivò all’Inter e subito batté i pugni sfiorando la crisi. Sì di Zhang”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un retroscena relativo a un gesto di Conte dopo il suo arrivo all'Inter

Evidentemente, Antonio Conte aveva ragione da vendere. Al suo arrivato, come molti ricorderanno, l'allenatore dell'Inter ha fatto di tutto per portare con sé a Milano Romelu Lukaku dal Manchester United. Troppo importante un calciatore come il belga nelle sue idee di gioco. E, alla fine, l'ex ct è stato ripagato. Gol, leadership, funzionalità: Lukaku è l'asse portante della squadra che ora, in testa alla classifica, sogna lo scudetto. La Gazzetta dello Sport riporta il retroscena: