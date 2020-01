Inter, ecco l’esterno: è Young del Manchester United. Accordo col giocatore fino al 2021

L’Inter è alla ricerca di un esterno e, dopo aver messo gli occhi su Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, la dirigenza nerazzurra ha virato e cambiato obiettivo rimanendo sempre in Premier League. L’Inter è andata su Ashley Young del Manchester del Manchester United, 34 anni e 12 presenze quest’anno.

Il giocatore avrebbe già dato la disponibilità essendo in scadenza con i Red Devils e firmerebbe con l’Inter un contratto di un anno e mezzo, fino al 2021. C’è solamente da capire se lo United lo lascerà partire e quale indennizzo vorrà per il passaggio dell’esterno all’Inter. Trattativa in corso tra i due club, ma Young ha già detto sì all’Inter.

(Sky Sport)