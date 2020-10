Inter, Conte può sorridere: Young è negativo, ecco quando rientra. Non risultano altre positività

Antonio Conte può sorridere in un momento complicato: Ashley Young è negativo e definitivamente guarito dal Covid-19. La notizia è data da La Gazzetta dello Sport, che spiega: “L’ex esterno del Manchester United è tornato ad allenarsi individualmente, ma non sarà a disposizione per la trasferta di domani pomeriggio a Genova. Il giocatore inglese potrebbe tornare convocabile per il prossimo match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, ma prima dovrà svolgere una visita di idoneità.

Dopo la positività al Covid di Hakimi, a seguito del tampone che gli ha impedito di prendere parte al match contro i tedeschi, i giocatori a disposizione di Conte si stanno allenando regolarmente: al momento non risultano altre positività al Covid. Per il match contro il Genoa, però, non ci sarà Sanchez che si è infortunato nella serata di mercoledì“, si legge.