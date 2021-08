Inter, tentativo in 48 ore: accordo con Zapata, ecco l’offerta. Atalanta rifiuta Pinamonti

L'Inter entra nella settimana decisiva per il nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. La prima scelta resta Duvan Zapata dell'Atalanta

L'Inter entra nella settimana decisiva per il nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. La prima scelta resta Duvan Zapata dell'Atalanta. Ma i bergamaschi hanno difficoltà a trovare un degno sostituto del colombiano. Almeno per ora.

"La società nerazzurra cercherà nelle prossime 24-48 ore di strappare il sì dell'Atalanta per Duvan Zapata. Il colombiano spinge - tramite il suo procuratore - con la società atalantina per il trasferimento all'Inter, che a 30 anni lui considera una grande occasione per la sua carriera: l'accordo con il calciatore è stato raggiunto, manca quello tra Marotta e Percassi. Il presidente bergamasco, per far partire la sua punta di diamante, ha chiesto 40 milioni di euro. Marotta parte da una base fissa di 30 milioni, al quale aggiungerebbe 5-6 milioni di bonus. L'Atalanta, però, resiste sulle modalità di pagamento e le garanzie bancarie", scrive oggi Repubblica.