Inter, domani tornano i nazionali azzurri: subito prove d’intesa con i nuovi

Il centro sportivo di Appiano Gentile sta iniziando a riempirsi. Domani Simone Inzaghi riabbraccerà Bastoni, Dimarco, Darmian, Barella e Frattesi, reduci dalla deludente esperienza con l'Italia all'Europeo di Germania. Lo zoccolo duro dell'Inter torna a casa, dove ad attenderlo ci sono i tre nuovi acquisti e non solo. Subito prove d'intesa, dunque, in vista delle prime amichevoli lontano da Appiano Gentile. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Vacanze finite, una nuova stagione ricomincia. A 25 giorni di distanza dal quell’infausto Italia-Svizzera a Berlino, domani il blocco azzurro riabbraccia l’Inter per scrivere nuove pagine di un romanzo lasciato in sospeso a fine maggio, ai festeggiamenti in serie per la seconda stella. Nel mezzo c’è stata l’amara parentesi con l’Italia all’Europeo dove Bastoni, Dimarco, Darmian, Barella e Frattesi non sono riusciti a lasciare il segno come volevano e già agli ottavi di finale hanno salutato il torneo assieme al resto del gruppo voluto da Spalletti.