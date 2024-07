Il training kit dell'Inter è pronto per essere svelato: secondo quanto appreso da Fcinter1908, i nerazzurri utilizzeranno due diverse divise per gli allenamenti che precederanno le gare di campionato e di Champions League. Prima degli impegni di Serie A verrà usata una maglia blu con profili dorati, mentre in occasione delle sfide europee comparirà un kit nero, sempre con profili dorati. La novità della maglia per la Champions League, come si può osservare, è rappresentata dal logo Nike posizionato in verticale.