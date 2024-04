Zhang e Oaktree continuano a dialogare e lavorano sulla ridiscussione dei termini stabiliti nel 2021 del prestito che oggi è cresciuto a 350 milioni di euro causa prestiti.

“L’ipotesi più concreta, ad oggi, è quella legata a un innalzamento del tasso di interesse, oggi pari al 12%. Oaktree è disposto al rinnovo, ma non è immaginabile che il tutto venga posticipato al 2027. Piuttosto, il nuovo accordo sarà più breve come orizzonte temporale: un anno, al massimo due. In questo modo Zhang e il suo management potrebbero proseguire nell’opera di risanamento del club: il prossimo bilancio chiuderà con un rosso tra i 40 e i 50 milioni di euro, a fronte di un passivo di 245 milioni del 2021”.

In ballo c’è anche la questione stadio:

“Allungare i termini consentirebbe a tutti di capire l’evoluzione della faccenda stadio, con il club che lavora sull’area di Rozzano ma allo stesso tempo è attento agli sviluppi intorno alla ristrutturazione di San Siro. Ecco: un via libera per un nuovo impianto (o un “nuovo” Meazza) sarebbe un salto in avanti, anche in termini di quotazione del club”.

