Il piano di Zhang per l’Inter del futuro. Rinnovo per Brozovic, ma l’obiettivo vero…

Pure la prossima Inter ruoterà attorno a Marcelo Brozovic. Infatti il club nerazzurro è pronto a ritoccare il contratto del croato che attualmente guadagna 3,5 a stagione. L’idea è di portarlo a 4 milioni a stagione, anche se, come sottolinea la gazzetta dello Sport, l’obiettivo vero è togliere quella clausola rescissoria da 60 milioni. “Ecco perché l’idea, alla fine di questa stagione, è quella di arrivare a un nuovo contratto per il croato, con scadenza 2024 e senza clausola“.

Il quotidiano sottolinea poi l’esigenza di abbassare l’età media della rosa, la terza più “anziana” della Serie A. “L’idea è far scendere il più possibile quel dato, sposando un mix tra giocatori vincenti – di qui il richiamo ai calciatori che hanno vinto molto in carriera, magari anche un Mondiale – e altri più giovani. L’investimento è oneroso“. Le priorità saranno un difensore, un centrocampista, due esterni. “Sull’attacco, invece il discorso è in sospeso e molto dipenderà da quanto accadrà intorno a Lautaro, con l’eccezione del parametro zero Giroud che resta sempre una priorità“, si legge sulla Rosea.

