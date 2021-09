Inter, Zhang carica la squadra e si prepara per tornare a Milano: ecco quando

Steven Zhang sente l'importanza dell'appuntamento. Il presidente dell'Inter, come tutte le componenti del club, vuole gli ottavi di Champions

Per questo, Zhang ieri "ha voluto riunire squadra e dirigenti. L’ha fatto collegandosi via web da Nanchino, in attesa di tornare a Milano (lo farà probabilmente a dicembre): lui in video, l’a.d. Marotta, il d.s. Ausilio, Inzaghi e i giocatori tutti in piedi nella sala che ad Appiano è solitamente riservata alle sedute di match analysis. Il presidente ha parlato per 10 minuti circa: «Giocate con coraggio e liberi da pressioni. Lottiamo in ogni competizione, l’obiettivo di tutti dev’essere la vittoria», è stato il senso del suo discorso, con richiamo anche al senso di appartenenza al club".