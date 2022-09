Sole 24 Ore – Inter, da Zhang incarico a Raine: la banca che ha ceduto il Chelsea. Gli scenari

La famiglia Zhang avrebbe affidato un secondo incarico alla banca d’affari statunitense Raine Group

Gianni Pampinella

Continua la ricerca da parte della famiglia Zhang di un investitore per l’Inter. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, dopo il mandato affidato a Goldman Sachs, ora la famiglia Zhang avrebbe affidato un secondo incarico alla banca d’affari statunitense Raine Group. La banca è specializzata in media, telecom, sport e tecnologia, la stessa che ha ceduto qualche mese fa il Chelsea. "Il passaggio per l’Inter sembra chiaro e finalizzato alla ricerca di un investitore. Infatti Goldman Sachs è la banca storicamente vicina alla famiglia Zhang e a Suning, mentre l’incarico a Raine Group potrebbe essere interpretato come un passaggio successivo".

"L’area geografica di ricerca del possibile investitore resta, come nel caso dei Blues, quella americana. Tuttavia secondo diversi addetti ai lavori, i potenziali investitori potrebbero essere differenti rispetto a quelli che si sono palesati sull’ex squadra di Abramovič prima dell’estate. Ora resta da capire la tempistica del processo esplorativo finalizzato alla ricerca di un investitore. Nelle prossime settimane verrà probabilmente nominato come consulente anche uno studio legale. Secondo i piani della famiglia Zhang, fino a qualche mese fa, i riflettori erano puntati sulla ricerca di un socio di minoranza, che potesse portare nuove risorse".

"Ma questa strada appare però complessa e ora la scelta potrebbe dunque ricadere sulla cessione della maggioranza del club nerazzurro. Il nodo resta la valutazione della società che è su un livello abbastanza elevato e in ogni caso superiore al miliardo di euro. Uno dei temi sul tavolo è di tipo finanziario, oltre che economico. L’Inter assorbe ancora parecchia cassa. Nell’ultimo esercizio perderà circa 120 milioni di euro. Inoltre c’è da considerare che il club ha emesso da pochi mesi un bond per oltre 400 milioni di euro, sottoscritto in maggioranza da investitori istituzionali esteri ed hedge fund".

"L’indebitamento è poi anche al piano superiore dell’architettura societaria, cioè sulla holding lussemburghese della famiglia Zhang che ha sottoscritto con il fondo statunitense Oaktree un finanziamento da 275 milioni di tipo Pik (Payment-in-kind), cioè rimborsabile a scadenza con gli interessi cumulati. Alla fine il conto finale per la famiglia Zhang potrebbe essere molto caro, pena il passaggio di proprietà a Oaktree con l’escussione del pegno. Queste serie di fattori potrebbe maturare nel 2023. Per questo motivo gli Zhang hanno deciso di sondare i possibili investitori, anche se l’operazione, per le sue caratteristiche finanziarie, non sembra facile da realizzare".

(Sole 24 Ore)