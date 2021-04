Inter, ecco perchè Steven Zhang prendeva tempo. Decisivo il ruolo di JP Morgan

La strategia attuata negli ultimi mesi dal presidente nerazzurro, con l'annuncio della nascita della Superlega, appare ora più chiara

Dietro al temporeggiare di Steven Zhang e del gruppo Suning sulla questione societaria non c'era solo l'ambizione di lasciare l'Inter con lo scudetto in bacheca: l'annuncio della nascita della Superlega europea cambia radicalmente le sorti del club nerazzurro, e la strategia attuata dalla famiglia Zhang assume ora connotati molto più chiari. Così scrive Tuttosport: "Adesso cambia tutto. Con un jackpot minimo di 350 milioni all'anno per la partecipazione alla SuperLega potrebbe diventare più facile resistere al timone dell'Inter. Il calcolo che portava Steven Zhang a prendere tempo non era legato solo alla possibile conquista dello scudetto, ma evidentemente anche alla svolta epocale annunciata domenica sera dai 12 club separatisti".