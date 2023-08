Inter, dagli acquisti al rinnovo Inzaghi: Zhang vuole la seconda stella. La scintilla…

Il quotidiano rivela che Zhang “vive in pianta stabile a Milano e ancor di più nel suo ufficio, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Passa intere giornate al lavoro, a pensare a come rendere l’Inter sempre più competitiva in tutti i settori. Quando può, segue gli allenamenti ad Appiano Gentile: è sempre più vicino alla squadra e nell’ultima stagione ha cominciato a seguire i suoi ragazzi anche in trasferta. Addirittura, ha deciso di seguire la squadra anche nella recente tournée in Giappone: vuole far sentire la presenza della società, vuole coccolarsi la sua creatura e i suoi uomini chiave”.