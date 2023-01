Inter, precampionato negli USA: Zhang fra amichevoli e caccia al nuovo socio

Parte della preparazione estiva dei nerazzurri si svolgerà negli Stati Uniti: per il club l'obiettivo è doppio

Fabio Alampi

L'Inter torna negli Stati Uniti: come rivela La Gazzetta dello Sport, parte della preparazione estiva dei nerazzurri si svolgerà negli States, così come accadde nel 2016. Una scelta caldeggiata dalla proprietà, per motivi che vanno anche oltre al campo: "L'Inter vola in America. Per disputare qualche amichevole la prossima estate, ma anche per aprirsi a un mercato che nei prossimi anni sarà sempre più importante anche per il calcio".

Zhang, l'obiettivo non cambia — "Non è un mistero che da tempo il presidente Steven Zhang cerchi un partner che rilevi il 31,05% in mano a LionRock. Portare la squadra negli Stati Uniti può essere una vetrina importante anche per attirare nuovi partner oltre che l'occasione per chiudere contratti di sponsorizzazione. La speranza è che per il prossimo luglio sia stato trovato un marchio che sostituisca DigitalBits, altrimenti un'opportunità potrebbe essere creata dal prossimo tour estivo".

Si torna negli States — "La scelta del continente dove svolgere una parte del prossimo precampionato è dunque già stata fatta. Alla base ci sono motivi commerciali e il presidente Zhang l'ha... benedetta visto che negli Usa ha frequentato il college e va spesso per trovare i familiari. Vanno definite le avversarie e il luogo dove i nerazzurri lavoreranno, ma sulla destinazione non ci sono dubbi. L'ultima volta l'Inter era andata negli States nel luglio 2016 quando in panchina c'era Roberto Mancini (avrebbe risolto il contratto ad agosto per mancato accordo sul mercato e sul rinnovo del contratto) e Suning era diventato proprietario da poche settimane. [...] In quell'occasione il tour durò dal 19 al 30 luglio e vennero affrontate nell'ordine Real Salt Lake, Psg, Estudiantes e Bayern Monaco. Stavolta dipenderà dagli altri club che decideranno di volare negli Usa, anche se di sicuro qualche big inglese ci sarà".