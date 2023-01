Repubblica – Inter, i guai finanziari una costante. Suning non investe più e Zhang…

Nell'edizione odierna, la Repubblica analizza nel dettaglio il momento complicato che stanno attraversando Inter e Milan. Con il Napoli ormai a distanza di sicurezza, l'obiettivo minimo per i due club è il piazzamento Champions. "Se Inter e Milan mancassero entrambe l’obiettivo minimo, sarebbe imbarazzante. Ma se lo centrasse soltanto una, per l’altra sarebbe doppiamente doloroso. Il dolore più forte, in questi tempi di calcio che si morde la coda (i soldi della Champions servono per giocare la Champions), è economico. Non è mai stato evidente come quest’anno, perché sono ossigeno puro gli oltre 70 milioni di euro di introiti a testa, già preventivabili dopo il raggiungimento degli ottavi della coppa più importante: la sola ipotesi di perderli di colpo fa lampeggiare l’allarme rosso per i due club, alle prese entrambi con la multa incombente dell’Uefa, se non commisureranno le spese agli introiti".