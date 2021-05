Interspac, presto incontro con Zhang. C’è di più: “Indiscrezioni dicono che…”

A breve l'incontro con il presidente dell'Inter per presentare il progetto Interspac: i dettagli da Tuttosport

Interspac fa sul serio . Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la società formata da investitori tifosi dell'Inter ha intenzione di proporre con forza al club l'azionariato popolare e lo farà tramite un evento nel mese di settembre. Ospite d'onore sarà Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern, club governato per il 51% dai soci, che presenterà questo modello. Spiega il quotidiano: "Nei prossimi mesi potrebbe esserci un contatto con Steven Zhang per spiegare la natura dell’iniziativa. Questo piano potrebbe avere un valore più identitario che economico, anche se i soci investirebbero una cifra consistente. Ma i volumi finanziari del calcio attuale sono davvero notevoli.

Potrebbe avere un ruolo più significativo l’aspetto legato al Dna del popolo nerazzurro inserito nella struttura della società. Secondo indiscrezioni, la presenza di un azionariato popolare con caratteristiche mediaticamente molto visibili sarebbe vista con favore da alcuni fondi che stanno trattando con Suning in queste settimane. I manager di questi gruppi giudicano positivamente un’evoluzione verso l’ingresso di tifosi conosciuti nell’azionariato, immaginando ricadute favorevoli in termini di fidelizzazione. A maggior ragione alla luce della campagna appena lanciata per il nuovo logo che esalta il legame tra l’Inter e la città di Milano".