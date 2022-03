Inter, intreccio Dybala-Lautaro. “L’eventuale addio del Toro finanzierà altri tre colpi”

L'addio dichiarato tra Paulo Dybala e la Juventus apre un ventaglio di opportunità nel futuro della Joya, con l'Inter in corsa

"L'interesse di Simeone per il Toro non è una novità e risale già ai tempi del Racing, l'Inter nel 2018 superò proprio l'Atletico per aggiudicarsi Lautaro, che ora può rientrare nei radar dei madrileni. Arrivare a uno tra Dybala e Lautaro non è un'operazione semplice e immediata per l'Atleti, che deve comunque fare spazio in un reparto offensivo già affollato, un dettaglio che complica in particolare la rincorsa a Paulo che ha fretta di conoscere il proprio futuro. Più tempo a disposizione ci sarebbe invece per perfezionare l'affondo sul centravanti dell'Inter, anche se in questo caso bisognerebbe mettere mani al portafoglio per convincere la società (il giocatore è fresco di rinnovo, a differenza di Dybala) e lo stesso attaccante, che tramite il proprio agente ha ribadito di non avere nei propri piani un addio a Milano", spiega calciomercato.com.