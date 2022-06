Inter, intrigo Dybala: uno o due addii in attacco per la Joya? Ecco lo scenario

Paulo Dybala aspetta l’Inter. Basta l'addio di Sanchez o no? Ecco lo scenario per l'arrivo della Joya in nerazzurro

Paulo Dybala aspetta l’Inter. E i nerazzurri attendono la cessione di Alexis Sanchez, in uscita da Milano, ma senza una squadra pronta ad accontentare le sue richieste economiche finora. Solo diversi rumors di mercato sul cileno, nulla di concreto. E per questo la Joya resta in stand-by e si guarda attorno, aspettando una chiamata da Milano per chiudere coi nerazzurri. Della situazione parla oggi il Corriere dello Sport.

Lo scenario in attacco

“Mentre il cileno, che sogna il clamoroso ritorno al Barcellona, avrebbe rifiutato la corte del Villarreal (rimangono il Marsiglia e il Siviglia), la vicenda Dybala rimane sul tavolo della dirigenza. L'Inter ne fa una questione di numeri: perché sbarchi a Milano, la Joya deve vincolare una fetta consistente del suo salario non alle vittorie della squadra, ma al numero delle sue presenze perché viene da un anno e mezzo con tanti problemi fisici.

Un capitolo a parte lo merita la composizione dell'attacco: può bastare solo la partenza di Sanchez, con buonuscita, per l'arrivo di Dybala? In teoria no perché il parco stipendi là davanti sarebbe spaventoso, ma a un certo punto l'Inter sarà costretta a scoprire le sue carte: correrà il rischio di non avere Dybala o invece, sommati i vari risparmi di stipendi (Perisic, poi Skriniar e Sanchez, quando saranno ceduti, più Vidal, Vecino, Ranocchia, Kolarov ecc) e considerati i vari aumenti (11 milioni lordi di Lukaku, i 3 netti di Onana e i 3,6 di Mkhitaryan, ma pure gli incrementi ricevuti al momento del rinnovo da Bastoni, Barella, Brozovic, Dimarco e Martinez), cercherà un accordo con la Joya e tessererà il quinto attaccante tenendo anche Dzeko? “, si legge.