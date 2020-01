Politano, che intrigo: ora è corsa a 3! Napoli sale a 26 mln: la nuova formula. E la Roma…

La corsa a Matteo Politano si è ufficialmente trasformata a tre. Dopo Roma e Napoli, anche il Siviglia si è iscritto alla lista di squadre interessate all’esterno dell’Inter. Il club andaluso fa sul serio per il classe 1994 e sta provando a insidiare i partenopei, che hanno già un accordo di massima con il nerazzurri. Due milioni per il prestito e 22 più 2 di bonus per il riscatto obbligatorio (si parla anche dell’inserimento di Fernando Llorente nella trattativa ma il passaggio dello spagnolo non è decisivo ai fini dell’esito dell’affare).

Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri l’entourage del calciatore era a lavoro per trovare l’accordo con il Napoli. Politano gradisce la destinazione, ma ora il Siviglia è un pericolo concreto per gli azzurri. L’ex ds giallorosso Monchi vuole beffare proprio la Roma e il club di De Laurentiis, che già due anni fa ci provò per Politano prima del passaggio dell’esterno romano dal Sassuolo all’Inter.

Dal canto suo, la Roma è forte dell’accordo con Politano e della volontà del calciatore, ma la concorrenza spietata del Napoli e l’inserimento di Monchi cambiano le carte in tavola. La società partenopea sta provando a definire l’operazione in fretta per sbaragliare la concorrenza, ma deve fare attenzione alle sirene spagnole.