Inzaghi, squadra a rapporto: “Bonus finiti, serve un cambio di passo”. Ora sei punti

"I bonus sono finiti: sono talmente tanti gli errori accumulati a inizio stagione, che ora qualsiasi inciampo diventa un problema serio. Una risposta è attesa già stasera: San Siro ha sempre coccolato l’Inter, saranno circa 70 mila gli spettatori (tra cui Ranocchia, ieri tornato in visita ad Appiano e stasera premiato allo stadio), in casa i nerazzurri hanno un andamento da scudetto. Certo che gli alti e bassi hanno scavato un solco col Napoli, ieri salito a +14. Inzaghi ne ha parlato con la squadra, ecco il secondo momento di Appiano. In sala video, rivedendo nel dettaglio quanto accaduto a Torino. Inzaghi ha chiesto un cambio di passo ai suoi su quattro punti. Il primo riguardante i cali di concentrazione: l’Inter non riesce a mantenere sempre alto il livello dell’attenzione e della predisposizione alla giocata. Gli errori individuali che portano ai gol avversari o anche quelli relativi alla reti fallite, si spiegano anche così. Secondo punto, strettamente tecnico: scarsa attenzione sulle marcature preventive. E sulla disposizione in campo. Il primo gol subito a Torino è una catena di errori e di letture sbagliate, con posizionamenti difensivi non corretti o addirittura mancanti: Barella cerca l’anticipo e non fallo, è vero, ma possibile che dietro di lui non ci fosse un altro difendente?", rivela La Gazzetta dello Sport.